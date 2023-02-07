"К проекту создания подводного парка в затопленном бывшем карьере янтарного комбината нас подтолкнуло Министерство культуры России. Мы уже подготовили соответствующую заявку на грант от Русского географического общества. В проекте нам помогают Янтарный комбинат, муниципалитет Янтарного, дайверские центры, министерство культуры и туризма области. Надеемся, что в августе мы официально презентуем начало работы подводного парка, " — сказала Сивкова.

По ее словам, идея создания подводного парка довольно проста. На дно водоема с чистой и прозрачной водой, где уже есть затопленный лес, устанавливаются различные объекты. Они должны быть связаны маршрутом, который будет интересен не только профессиональным дайверам, но и новичкам, тем, кто впервые опустится под воду с аквалангом.

"Еще один важный аспект проекта — исследовательский. Мы намерены здесь давать первые уроки подводной археологии, которая существует давно, но не имеет собственной учебной базы. Подобных проектов в нашей стране еще нет", — добавила директор.

Она также отметила, что на берегу карьера работают два центра дайверов, имеющие всю необходимую инфраструктуру, оборудование для подводного плавания и технику. Они проводят стандартные погружения, обучают всех желающих, принимают участие в съёмках художественных фильмов, следят за сохранностью своих подводных объектов. Проект музея принят дайверами с большим энтузиазмом.

"Поселок Янтарный уже давно является местом притяжения туристов, посещающих смотровую площадку и музей Янтарного комбината. Есть твердая уверенность, что и подводный парк станет достойным дополнением туристического потенциала Калининградской области", — заключила Сивкова.