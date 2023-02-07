В этом учреждении ООН отметили, что "особенно обеспокоены ситуацией в Алеппо".

"Серьезный ущерб нанесен цитадели. Западная башня стены старого города обвалилась", — отметили в ЮНЕСКО.

Говоря о ситуации в Турции, эксперты отметили, что опечалены сообщениями об обрушении ряда построек в крепости в Диярбакыре.

Накануне сообщалось, что в результате мощного землетрясения в Турции и Сирии сильно повреждена крепость Газиантеп, внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО, также пострадали многие археологические объекты на территории этих стран.

Несколько бастионов в восточной, южной и юго-восточной частях крепости, расположенной в турецкой провинции Газиантеп, полностью уничтожены землетрясением, в стенах других бастионов образовались крупные трещины. Также частично обвалились купол и восточная стена мечети, построенной в XVII веке и расположенной рядом с крепостью.

В Сирии в землетрясении пострадала цитадель Алеппо, занесенная в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Самые старые укрепления цитадели возвели в X веке, и она являлась важным опорным пунктом в период Крестовых походов. В XIII веке цитадель превратилась в богатый город. Впоследствии крепость подвергалась нападениям монголов в 1259 году, а в 1400 году завоевателя Тамерлана. В 1516 году ее взяли войска Османской империи, и с тех пор военная роль цитадели уменьшалась.

Также трещины появились в стенах Национального музея Алеппо. Многие исторические здания в провинциях Алеппо и Хама оказались повреждены.

Мощное землетрясение в Турции и Сирии и последовавшие афтершоки привели к обрушению многочисленных зданий в нескольких провинциях, подземные толчки ощутили жители Ливана, Иордании и Израиля.

По последним данным, жертвами стихийного бедствия в двух странах стали около 5 тыс. человек.