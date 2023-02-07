"С настоящего момента туристическая виза в Эфиопию может быть оформлена только по прилету, в аэропорту Аддис-Абебы. Выдача туристических виз в Москве на данный момент остановлена", — говорится в сообщении.

Для оформления визы по прилету туристам необходимо иметь при себе две цветные фотографии и оплатить консульский сбор в долларах США.

Как поясняют в авиакомпании, посольство продолжает оформлять рабочие, деловые и бизнес-визы. Для оформления этих типов виз путешественникам необходимо приглашение от компании, ведомства или медицинского учреждения Эфиопии.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечают, что получить визу россиянам теперь будет проще, так как в России оплатить ее можно было только картой международных платежных систем.

В АТОР также напоминают, что со 2 июня авиакомпания Ethiopian Airlines увеличивают число рейсов в Москву до четырех в неделю из-за высокого спроса. Наиболее востребованы у россиян билеты с пересадкой в Аддис-Абебе на Сейшельские острова, в Йоханнесбург и на Занзибар.