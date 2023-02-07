"В 2023 году по нацпроекту "Культура" у нас завершится строительство двух домов культуры в отдаленных селах Даттых и Гейрбек-Юрт, капремонт досугового центра в населенном пункте Инарки и возведение нового ДК в горном поселении Джейрах с плановым завершением в 2024 году", — сказал Калиматов.

Кроме того, по словам руководителя субъекта, власти проведут реконструкцию здания государственного музея изобразительных искусств в Карабулаке, техническое оснащение мемориального комплекса жертвам репрессий.

Музей краеведения вместо 100-летней постройки получит новое здание в ингушской столице в 2025 году.

Как отметил глава Ингушетии, федеральным центром при реализации проектов учитываются не только инфраструктура и качественные условия, но и неинфраструктурное развитие, то есть поощрение и дополнительное образование кадров. Будет государственная поддержка трех лучших сельских работников учреждений культуры и государственная поддержка лучшего сельского учреждения культуры.