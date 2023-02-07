В частности, до 2026 года предусмотрена реконструкция участка автомобильной дороги Даховская- плато Лагонаки, а также строительство подземного газопровода высокого давления, объектов водоснабжения и водоотведения, линий электропередачИ.

Создание горнолыжного курорта "Лагонаки", напомнил Кумпилов, является якорным инвестиционным проектом республики. Его реализация повлияет не только на развитие туристической отрасли, но и окажет существенное влияние на экономику Адыгеи в целом. С учетом мультипликативного эффекта рост ВРП региона составит порядка 7%, на курорте будет создано около 2 тысяч рабочих мест, говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом этапе инвестор к концу 2025 года построит 6 канатных дорог, протяженность трасс составит 25 км. Номерной фонд составит 642 единицы.

Ранее сообщалось, что НАО "Красная поляна", которое управляет одноименным горным курортом в Сочи, планирует построить всесезонный горный экокурорт "Лагонаки" в Адыгее, инвестировав в проект 35 млрд рублей.

Проект будет разделен на три этапа. На первом этапе до конца 2024 года будет построено 20 км трасс и отели на 650 номеров. Всего за весь период строительства (до 2028 года) планируется построить 36 км горнолыжных трасс и 3 тыс. гостиничных номеров международных отельных брендов, круглогодичные сервисы для семейного отдыха: горные бани, спа-комплексы, рестораны. Это позволит принимать более 500 тыс. гостей ежегодно.

В мае 2021 года на координационном совете по экономической политике Адыгеи проект создания экокурорта получил статус масштабного, что предполагает ряд преференций инвестору.