"Там действительно ряд возможных легальных вариантов, каким образом воздушное судно может оказаться на территории РФ полностью очищенным от всех обременений со стороны иностранных лизингодателей. Соответствующие разъяснения, изменения в законодательство санкционное в Евросоюзе, по данным иностранных СМИ, приняты. Сейчас они анализируются юристами, чтобы можно было их соблюдать и абсолютно легально регулировать эти сложные, длящиеся уже год в непонятном статусе отношения", — сказал Чиханчин.

После начала военной операции на Украине страны Запада прекратили поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры. В апреле Евросоюз чуть смягчил санкции, разрешив лизинговым компаниям продолжить исполнение контрактов финансового (не операционного) лизинга самолетов, заключенных с российскими авиакомпаниями до 26 февраля 2022 года.