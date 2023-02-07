"В Анталье все тихо, продажи идут стабильно, но больше на глубину. Мы не наблюдаем как аннуляций туров, так и запросов на досрочное завершение отдыха в Турции", — сообщили в пресс-службе туроператора Anex Tour.

В компании "Интурист" сообщили о единичных аннуляциях уже оплаченных путевок. "О бронированиях будущих поездок пока сложно говорить, слишком мало времени прошло", — добавили в пресс-службе туроператора.

Как пояснил порталу "Интерфакс-Туризм" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, реакции со стороны российских туристов нет прежде всего, потому что стихийное бедствие не затронуло традиционные места отдыха на Средиземноморском побережье и Стамбул. Кроме того, по его словам, в Турции в это время года отдыхает немного россиян.

"Февраль – низкий сезон на направлении, Турция сейчас не входит даже в тройку самых продаваемых стран. Востребованы в основном Таиланд, Арабские Эмираты. Для сравнения, летом в Турцию из России было 750 рейсов, а сейчас – максимум 150-200", — добавил Горин.

По его словам, бронирования туров идут в обычном режиме для этого времени года.

В ночь на понедельник мощные землетрясения в Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к значительным разрушениям в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии. Погибло в двух странах, по последним данным, более 4 тыс. человек.