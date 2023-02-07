Одним из самых ярких обещает стать первый фестиваль МетеоритFest, который пройдет 18 февраля на площадке перед Южно-Уральским госуниверситетом. Организаторы обещают 3D-шоу на стенах здания вуза, выступление группы барабанщиков The Noize, запомнившихся в этом году футбольным болельщикам своим шоу на мундиале в Катаре, а также световой флешбом.

До этого хоккейные клубы "Трактор" и "Сочи" проведут игру, посвященную юбилею, а для любителей научно-популярных лекций пройдет встреча с изучающим болиды астрофизиком Сергеем Замоздрой.

Также в Государственном историческом музее Южного Урала, где под стеклянным куполом хранится самый крупный осколок челябинского болида, организована выставка метеоритов. Она включает в себя не только кусочки небесных тел, но и минералы, входящие в состав челябинского метеорита.

Здесь же посетители смогут купить маленький метеорит на память.

Кроме того, Челябинский государственный драматический камерный театр покажет экспериментальную постановку "Я — метеорит". Она исследует падение болида как социальное явление, покажет реакцию и растерянность людей, столкнувшихся с внезапным небесным вторжением.

Также летом откроют тур на берег озера Чебаркуль, к месту падения метеорита.

Болид, получивший название "Челябинск", пролетел над регионом 15 февраля 2013 года в 9:20 по местному времени. Он упал в озеро Чебаркуль, откуда позже был поднят и передан на исследование ученым большой осколок. В настоящее время он хранится в историческом музее.

Болид стал туристической достопримечательностью.