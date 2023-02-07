"В связи с повышенной сейсмической активностью в центральной и южной частях Турции рекомендуется воздержаться от поездок провинции Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и с и регион Газиантеп", — говорится в сообщении.

Как отметили в Минэкономразвития, в случае необходимости оказания экстренной помощи для организованных туристов открыта горячая линия Ассоциации "Турпомощь" по номеру +7 (499) 678 12 03.

В сообщении добавляется, что туристы, путешествующие самостоятельно, могут обращаться в департамент ситуационно-кризисного центра МИД России.

В ночь на понедельник мощные землетрясения в Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.

По последним данным, жертвами стихийного бедствия в двух странах стали около 4 тыс. человек.