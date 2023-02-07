"По итогам 2022 года AZUR air перевезла 2,1 млн пассажиров, в 2023 году планируем нарастить перевозки на 10%, до 2,3 млн пассажиров", — сказал Королев журналистам в кулуарах форума NAIS-2023.

В летнем сезоне, по его словам, компания планирует выполнять рейсы в основном в Турцию и возможно продолжит летать по популярным внутренним направлениям, например, в Сочи.

По прогнозам Минтранса, совокупный пассажиропоток авиакомпаний РФ в 2023 году составит 101 млн человек, что на 6% больше показателя 2022 года.