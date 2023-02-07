Концертный сезон 2023 года представит "портреты музыкантов" — русских и зарубежных композиторов от эпохи Ренессанса до 21 века, а также исполнителей — солистов и ансамблей. В Мемориальной квартире Рихтера продолжится семейный абонемент "Слово.Музыка.Игра" и пройдёт цикл лекций "Виниломания". В программах примут участие известные исполнители и звезды разных поколений.

В марте планируется обновление экспозиции и открытие выставки "Нина Дорлиак", в октябре — выставки "Вокруг Кармен". Завершит сезон XLII Международный музыкальный фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера".