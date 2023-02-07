"В связи с высокой вероятностью схода снежных лавин сегодня в 15:00 будет проведен их принудительный спуск. Для обеспечения безопасности будет закрыт верхний пояс склона горы, где расположена часть горнолыжных трасс и канатных дорог", — сказал глава Домбая.

Также власти временно перекроют часть федеральной трассы на въезде в курортный поселок. После завершения обработки лавиноопасных очагов движение будет восстановлено в полном объеме.

Как сообщалось, в Карачаево-Черкесии из-за угрозы схода снежных лавин объявлено экстренное предупреждение. По данным ГУ МЧС России по КЧР, в горах республики на высоте более 2500 метров угроза схода снежных лавин сохранится 7-9 февраля.