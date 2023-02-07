"Этапы тура проходят на лыжных курортах мира с 2007 года. Помимо России Freeride World Tour Qualifier в этом году примут Австрия, Грузия, Греция, Италия, Канада, Норвегия, Словакия, США, Франция, Швейцария и Япония. Основной критерий при выборе места – наличие сложного рельефа для внетрассового катания и достаточное количество мест для спусков по снежной целине, обилие пушистого снега и хорошая погода, которая обеспечивает равные условия для всех соревнующихся", — рассказали в пресс-службе.

Там пояснили, что спортсмены самостоятельно выбирают линию спуска по склону. По утвержденной методике судьи оценивают сложность выбранной траектории, стиль прохождения, техничность, четкость выполнения трюков, общее впечатление от заезда.

"Состязания Freeride World Tour Qualifier на курорте "Роза Хутор" пройдут в двух дисциплинах – горные лыжи и сноуборд, и в двух категориях – у мужчин и женщин. Ожидается, что участие в них примут до 80 спортсменов не только из России, но и из других стран. Им предстоят два заезда – квалификационные и финальные. По итогам соревнований участники получат рейтинговые очки, которые позволяют пройти на следующий этап. Весь мировой тур Freeride World Tour Qualifier завершится в конце апреля", — добавили в пресс-службе.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Как пояснил гендиректор курорта Александр Белокобыльский, престижные международные состязания Freeride World Tour Qualifier 3* пройдут на "Розе Хутор" уже в третий раз.

"Организаторы выбирают наши склоны, учитывая высокое качество горнолыжной инфраструктуры и удобного доступа к склонам с канатных дорог. Особое внимание уделяется и безопасности – на курорте работают собственные противолавинная и спасательная службы", — сказал он.

Белокобыльский напомнил, что фрирайд – экстремальный вид спорта, требующий строго соблюдения правил безопасности.

"Именно поэтому, мы не приветствуем самостоятельные занятия внетрассовым катанием гостей курорта без соответствующего опыта. Это может быть чревато несчастными случаями и травмами. Состязания Freeride World Tour Qualifier проходят при постоянном присутствии спасателей, перед началом заездов все склоны инспектируются группой обеспечения безопасности, все спортсмены имеют личные средства безопасности, включая лавинные датчики", — подчеркнул гендиректор курорта.