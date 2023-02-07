"Подтвердилась первоначальная версия: у Елены действительно появился детеныш. Мамой она оказалась очень острожной, тигренка прячет. Оставляет его в укромном месте, а сама уходит за добычей — поэтому тигрицу и видели в основном в одиночестве. Предположительно, малышу сейчас около четырех месяцев", — приводятся в сообщении слова начальника Амурохотуправления Алексея Абросимова.

Первыми о тигре, гуляющем по территории Архаринского района с тигренком, сообщили сотрудники пограничного управления УФСБ России. Позже были обнаружены следы взрослой самки и малыша.

Амурская область, несмотря на наличие тигров в лесах, не считалась ареалом обитания краснокнижных кошек из-за отсутствия официальных сведений о наличии потомства у редких хищников.

Тигрята Павлик и Елена были изъяты из дикой природы в феврале 2018 года вместе с матерью, когда им было 6-7 месяцев. Тигрица охотилась на сельских собак. Подросшие тигрята в мае 2019 года были выпущены на свободу в Амурской области в районе речки Мутная (левый приток Амура) недалеко от границы с Еврейской автономной областью. Павлик осенью 2020 года был убит браконьерами, которые осуждены более чем на пять лет колонии общего режима.