"Принять участие в массовом забеге, который пройдет в день проведения фестиваля 26 февраля, могут все желающие старше 18 лет", — сказал сотрудник комитета.

Он добавил, что участникам предстоит пробежать порядка 400-500 метров.

"Обязательное условие — на сковороде должен быть испеченный блин, его нужно будет подбрасывать во время бега. Тот, кто уронит блин, выбывает из соревнований", — отметил собеседник агентства.

Шесть победителей — трое мужчин и три женщины — получат в награду денежные сертификаты.

"За первое место — 5 тыс. рублей, за второе — 3 тыс., за третье — 2 тыс. Награждения победителей состоится на Сретенской площади", — подчеркнул представитель комитета по культуре и туризму.