Рейсы на воздушных судах Airbus A321 из Нижнего Новгорода запланированы дважды в неделю — по воскресеньям и средам в рамках чартерной программы в составе пакетных туров. По воскресеньям вылеты из Нижнего Новгорода — в 0:50, прибытие на побережье Красного моря — в 6:00, по средам — в 3:05, прибытие — 8:15. Из Шарм-эль-Шейха рейсы выполняются по вторникам и субботам.

Al Masria Universal Airlines — новая для нижегородского аэропорта авиакомпания.

AlMasria Universal Airlines — частная египетская авиакомпания, совершает рейсы в Шарм-эль-Шейх также из Екатеринбурга, Уфы и Москвы, в Хургаду — из Москвы и Петербурга.