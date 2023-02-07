"У воздушного судна, выполнявшего рейс Якутск — Усть-Нера, во время полета сработал датчик неисправности генератора постоянного тока силовой установки", — говорится в сообщении.

Самолет вернулся в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно, 3 члена экипажа и 39 пассажиров не пострадали. Воздушное судно повреждений не получило.

Проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации).

По данным онлайн-табло авиаузла, рейс выполняла авиакомпания "Якутия".