По данным пресс-службы, рейсы будут совершаться дважды в неделю — по вторникам и четвергам через Вологду. В 11:10 самолет будет вылетать из Северной столицы и в 14:30 приземляться в Великом Устюге. Продолжительность остановки в Вологде не превысит одного часа.

"В эти же дни будут осуществляться утренние рейсы из Вологды в Санкт-Петербург с отправлением в 8:30, и из Великого Устюга в Вологду — в 15:30", — уточняет пресс-служба.

Авиаперелеты из Москвы в открывшийся после реконструкции аэропорт Великого Устюга с остановкой в Череповце стартовали в конце декабря. В пресс-службе губернатора отметили, что развитие авиасообщения между Великим Устюгом и крупными городами страны позволит привлечь в регион к 2030 году до 620 тысяч человек ежегодно.