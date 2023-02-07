"В течение двух суток на участке от Анапы до Новороссийска ожидается сильный ветер с порывами 30-34 м/с, местами до 38 м/с. Высота волн может достигать 1,5-2,5 м", — говорится в сообщении.

"В Краснодарском крае продолжают действовать штормовые предупреждения", — отмечает оперштаб.

Между тем, в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что температура воздуха в Анапе, Новороссийске и Геленджике ночью и утром составит -5...-10°, днем -3...-8°, возможно обледенение судов и парение моря.

В оперштабе рекомендуют жителям Анапы и Ейска не выходить из дома без необходимости и ограничить выезд на личном автотранспорте.

"Режим повышенной готовности введен в городе-курорте Анапе. Службы переведены на усиленный режим работы. На дорогах дежурит спецтранспорт, ведется подсыпка трасс пескосоляной смесью. Проезд транспорта на въездных дорогах обеспечен. На перевалах, однако, возможны снежные заносы", — сообщает оперштаб.

Также в связи с ухудшением погодных условий режим повышенной готовности введен в Ейском районе Краснодарского края. Об этом сообщил глава района Роман Бублик своем официальном телеграм-канале.

Как сообщалось, штормовое предупреждение из-за сильного ветра было объявлено на Черноморском побережье 6 февраля.