"Елизовский районный суд взыскал в пользу жены и сына одного из погибших при крушении самолета Ан-26 1 млн 667 тыс. и 1 млн 800 тыс. рублей соответственно", — говорится в сообщении.

АО "КАП" пыталось оспорить это решение, ссылаясь на то, что ранее предприятие уже выплатило всем членам семей погибших пассажиров по 334 тыс. руб. в счет возмещения морального вреда.

Но суд апелляционной инстанции жалобу компании оставил без удовлетворения. Решение районного суда оставлено без изменения.

6 июля 2021 года при выполнении пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана недалеко от аэропорта назначения разбился самолет Ан-26, принадлежащий АО "Камчатское авиапредприятие". На борту находились 28 человек — 6 членов экипажа и 22 пассажира. Ни один из них не выжил.