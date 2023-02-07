По последним данным AFAD, пострадали более 20,4 тыс. человек.

В ночь на понедельник мощные землетрясения в Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.