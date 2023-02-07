Тюмень. 7 февраля. ИНТЕРФАКС — Правительство РФ присвоило аэропорту Тобольска статус международного.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Оно предполагает, что в аэропорту будет установлен воздушный грузо-пассажирский многосторонний пункт пропуска через госграницу, работающий на нерегулярной основе.

В аэропорту "Интерфаксу" не сообщили, когда будет запущен пункт пропуска через границу и открыты международные рейсы.

По данным сайта аэропорта, в настоящее время из Тобольска выполняются полеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Омск, Нижнекамск и Сургут.

Как сообщалось, аэропорт "Ремезов" в Тобольске открылся в сентябре 2021 года, регулярные рейсы принимает с октября 2021 года. Инвестором проекта выступил "СИБУР", у которого в Тобольске расположены крупные производственные активы. Инфраструктура аэропорта передана в доверительное управление АО "УК "Аэропорты регионов". Соответствующий договор заключен сторонами на 5 лет.

Аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2,4 км, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, A320/321. Пропускная способность аэропорта составляет до 380 человек в час.