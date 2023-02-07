"В этом году на материальную техническую базу выделено около 1 млрд рублей. Они будут направлены на модернизацию 67 учреждений", — сказала Рыбкина.

В настоящий момент строится Центр культурного развития в Веневе и фондохранилище Тульского музейного объединения. Также будут отремонтированы ДК в Киреевском, Кимовском, Щекинском и Богородицком районах. В Веневском районе отреставрируют краеведческий музей. В усадьбе Болотова будет создана новая экспозиция.

По словам министра, в прошлом году в рамках нацпроекта "Культура" капитально отремонтировали четыре модельные библиотеки, две детские школы искусств и семь музеев. По федеральному проекту "Культура малой Родины" обновили материально-техническую базу 34 объектов. Отремонтировали Новомосковский театр и Узловский театр, также начался ремонт Театра кукол и Театра юного зрителя в Туле.

"Благодаря поддержке главы региона мы отремонтировали помещения колледжа искусств им. А.С.Даргомыжского. На его базе планируем открыть центр молодых художников и дизайнеров. Особый акцент в этом году будет сделан на создание новых культурных пространств для молодежи в малых городах", — подчеркнула Рыбкина.

Министр также сообщила, что в конце 2024 года начнет работу филиал Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева и филиал Театрального музея имени Бахрушина. А в 2025 году будет открыт филиал Политехнического музея.