"Фестиваль будет трансграничным: коллеги из КНР будут провожать аистов, а мы встречать. Также запланировано шествие, выставки и другие праздничные мероприятия", — сказала она журналистам во вторник во Владивостоке.

Фестиваль станет ключевым событием кампании "Год живого Амура". У региона появится традиционный экологический праздник, призванный привлечь внимание к проблемам сохранения этой редкой птицы, отметила Сердюк.

Дальневосточный аист — индикатор благополучия пресноводных экосистем, добавила она.

Согласно данным специалистов, в настоящее время в российской части бассейна Амура насчитывается 1,1 тыс. гнездящихся пар. В 2022 году насчитывалось порядка 950 гнездящихся пар аистов.

По оценке экспертов, на основе сведений, собранных специалистами из России, Китая, Кореи и Японии, мировая популяция дальневосточных аистов сегодня оценивается в 7 тыс. особей.

Численность дальневосточного аиста в последние годы увеличилась благодаря работе по его сохранению, однако птицы остаются в списке Международного союза охраны природы как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Повысить популяцию редких птиц помогает, в том числе, обустройство мест для гнезд.