"Приговор отменен, дело возвращено в Петропавловск-Камчатский городской суд на новое рассмотрение в ином составе суда", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что все обвиняемые по этому делу освобождены из-под стражи в зале суда и отпущены на свободу под подписку о невыезде. В следственном изоляторе они провели более полугода.

Накануне прокуратура выступила с ходатайством о смягчении приговора фигурантам и замене им реальных сроков на условные.

Летом прошлого года Петропавловск-Камчатский городской суд признал четырех сотрудников заповедника виновными по ст. 160 УК РФ (растрата организованной группой в особо крупном размере). Суд также удовлетворил в полном объеме исковые требования прокуратуры на сумму 454,6 млн рублей и Минприроды России на сумму 16,8 млн рублей "о взыскании с фигурантов уголовного дела ущерба, причиненного преступлениями". Суд приговорил фигурантов в зависимости от роли каждого к лишению свободы на срок от 3 до 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Тогда суд установил, что участники организованной группы, действуя под руководством бывшего директора заповедника, в 2015-2016 годах через подконтрольную коммерческую организацию растратили выделенные на ликвидацию экологического ущерба на территории заповедника бюджетные средства в размере 454,6 млн рублей. Сторона обвинения в суде первой инстанции доказала, что сотрудники создали видимость утилизации коммерческой фирмой отходов, фактически захоронив их на особо охраняемой заповедной территории Камчатки, включенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО, причинив значительный экологический ущерб.

Протестуя против приговора Петр Шпиленок, бывший тогда руководителем заповедника, покинул свой пост.