"В настоящий момент из 424 участков осмотрено 321. Незаконная деятельность гостиничного сервиса подтвердилась на 213. Из них в отношении 105 участков действует пониженная налоговая ставка, соответственно, сведения будут направлены в налоговую для доначисления налога на землю в пять раз, а именно с 0,3% до 1,5%", — приводятся в сообщении слова главы ведомства Натальи Адигамовой.

Она отметила, что материалы о нарушениях направляются в налоговые органы для пересчета ставки земельного налога на имущество.

По предварительной оценке нарушения, выявленные на 105 участках, принесут в бюджет муниципальных образований дополнительно порядка 2,5 млн рублей, добавили в ведомстве.