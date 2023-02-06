"Благодаря совместной работе с коллегами из управления делами президента Российской Федерации в областную собственность на безвозмездной основе переданы земля общей площадью 17,4 га и 18 объектов капитального строительства в Солнечногорске, которые находились в собственности федерального государственного автономного учреждения "Оздоровительный комплекс "Шереметьевский", — цитирует главу ведомства Наталью Адигамову пресс-служба.

По ее словам, переданное имущество будет использовано с учетом социально-экономической потребности округа и мнения жителей.

В 2022 году из федеральной собственности в собственность городского округа Солнечногорск безвозмездно передано 95 га земли промышленного назначения в деревне Миронцево для реализации социально-экономических проектов, напомнили в ведомстве.