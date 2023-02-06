"В международном аэропорту Кызыла начались строительно-монтажные работы в рамках создания воздушного грузо-пассажирского пункта пропуска через государственную границу РФ. Проект предусматривает оснащение помещений для проведения пограничного, таможенного и иных видов государственного контроля в здании международного терминала аэропорта на первом и втором этажах", — говорится в сообщении.



Как отмечают в ведомстве, в пункте пропуска будет установлено пять кабин паспортного контроля, одна из них будет предназначена для маломобильных групп граждан. Объект будет оснащен высокотехнологичными системами пограничного и таможенного контроля, современной системой контроля и управления доступом и иным современным оборудованием. Его пропускная способность составит 100 пассажиров в час.



"Завершение проекта по техническому оснащению пункта пропуска намечено на конец 2023 года, после этого у аэропорта появится возможность осуществлять международные рейсы. Средства на эти цели выделены из федерального бюджета", — отмечают в Росгранстрое.