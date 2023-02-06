"В туристическом центре можно забронировать экскурсию по городу или воспользоваться аудиогидом, получить буклеты, карты города и окрестностей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что фасад здания, где расположен турцентр, был отреставрирован в соответствии с цветовой архетипикой XIX века, восстановлены шрифт вывески и элементы декора.

"Летом этого года в туристическом центре планируется открытие музея с макетами главных архитектурных доминант Вышнего Волочка и его водной системы, отсюда туристы смогут начать свое знакомство с городом", — сообщается в пресс-релизе.

Вышний Волочек является частью межрегионального маршрута "Государева дорога", присоединяется к новому туристическому проекту "Чайный путь".

В центре Вышнего Волочка реализуется межрегиональный культурный проект "Музей живой старинной вывески".

"Губернатор Игорь Руденя считает туризм одним из ключевых секторов региональной экономики, позволяющим создавать новые рабочие места, открывать интересные объекты притяжения для жителей и гостей региона", — подчеркнули в пресс-службе.

По ее данным, в 2022 году Верхневолжье посетило более 2,6 млн туристов, а за прошедшие четыре года общий турпоток в регион составил 9,5 млн человек.