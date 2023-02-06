В результате он восстановился до 68,5% от уровня допандемийного 2019 года.

"Отрасль завершила 2022 года в гораздо более сильной форме, чем начала, поскольку правительства большинства стран в течение года сняли ограничения на поездки из-за COVID-19, и люди воспользовались восстановлением свободы передвижения, — заявил генеральный директор IATA Уилли Уолш. — Ожидается, что этот импульс сохранится и в новом году, несмотря на чрезмерную реакцию некоторых правительств на открытие Китая".

Европейские авиакомпании в прошлом году увеличили пассажирооборот в 2,3 раза. Загруженность рейсов повысилась до 80,6% с 63,9% в 2021 году.

Трафик на внутренних авиалиниях в Китае в 2022 году упал на 39,8%, в то время как в Индии вырос на 48,8%, в Японии — на 75,9%, в США — на 23,7%, сообщается в отчете ассоциации.

IATA представляет 300 авиакомпаний по всему миру, на долю которых приходится порядка 83% глобальных авиаперевозок.