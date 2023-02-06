"Привлечь туристов из других регионов на курорты Хибин возможно, упростив покупку ски-пасса и ускорив проход на подъемники. У нас уже есть богатый опыт реализации проектов по использованию обычной банковской карты "Мир" в качестве ски-пасса на крупнейших курортах страны. Такой функционал возможно к началу следующего горнолыжного сезона реализовать и на курортах Мурманской области", — цитирует Комлева министерство информационной политики Мурманской области.

Комлев также предложил в качестве меры по развитию внутреннего туризма предоставить жителям Заполярья дополнительный кешбэк за оплату туров банковской Единой картой жителя (ЕКЖ) на региональном туристическом портале.

Как сообщалось, выдача ЕКЖ Мурманской области на базе платежной системы "Мир" началась в октябре 2022 года. При этом у жителей региона есть возможность при оформлении ЕКЖ выбрать формат карты — банковскую с бесплатным обслуживанием или не банковскую. Во втором случае она будет действовать для оплаты проезда и участия в программах лояльности от партнеров проекта ЕКЖ.

В настоящее время ЕКЖ выдают Совкомбанк и ВТБ. Планируется, что в 2023 году к проекту присоединятся Альфа-банк, Промсвязьбанк и Россельхозбанк. Также ведутся переговоры со Сбербанком.

Ранее председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев сообщил в интервью "Интерфаксу", что Заполярье за счет развития горнолыжной инфраструктуры в Хибинах претендует на звание региона с самым продолжительным горнолыжным сезоном.

Текущий горнолыжный сезон в Заполярье стартовал 6 ноября — на горнолыжном комплексе "Большой Вудъявр" (дочернее предприятие АО "Апатит", входящего в группу "ФосАгро") в Кировске.