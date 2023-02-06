"Как вы знаете, Китай постепенно открывается (после пандемии — ИФ). 8 февраля, вроде бы, открывает (полеты — ИФ) по спискам для туристических групп. Авиакомпания "Якутия" тоже сейчас проводит подготовку к открытию международного рейса. Возобновляем все наши договорные отношения с КНР. Если кратко, то с апреля мы начнем выполнять рейсы по маршруту Якутск — Харбин", — сказал Винокуров.

По его словам, предварительно, полеты будут выполняться по вторникам и четвергам.

Ранее сообщалось, что до введения коронавирусных ограничений АК "Якутия" регулярно выполняла рейсы по маршруту Якутск- Харбин.