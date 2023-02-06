Как сообщает компания, полеты из московского аэропорта "Шереметьево" в международный аэропорт Энфида-Хаммамет будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330 три раза в неделю: во вторник, четверг и воскресенье. Время в полете составит около 9 часов.

На данный момент стоимость билетов "туда-обратно" начинается от 49 тысяч рублей.

После введения в прошлом году антироссийских санкций "Аэрофлот", как и другие авиакомпании РФ, ограничил зарубежные рейсы из-за риска арестов Boeing и Airbus, арендованных у иностранных лессоров по договорам операционного лизинга. В мае компания сообщила о выкупе восьми A330, которые эксплуатировались по договорам разрешенного санкциями финансового лизинга.

Как сообщалось ранее, авиакомпания Nouvelair возобновит прямое авиасообщение между Россией и Тунисом в апреле. Авиакомпания запустила рейсы в Монастир из Москвы и Санкт-Петербурга в августе прошлого года, на новый год также предлагались рейсы на остров Джерба. Сейчас прямого авиасообщения между Россией и Тунисом нет.