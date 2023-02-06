"Верхнее озеро — одно из самых любимых, если не самое любимое место отдыха горожан. И с каждым годом желающих прогуляться здесь, провести время с семьей, позаниматься спортом становится все больше. Так что продолжаем развивать эту территорию с учетом пожеланий калининградцев, чтобы сделать ее ещё более комфортной и красивой", — сообщила Дятлова.

По ее словам, стартовали работы с мощения так называемых народных троп, которые проложены жителями в независимости от имеющихся асфальтированных дорожек.

"Вместо вытоптанных газонов там теперь приличные дорожки из клинкерной плитки. Отдельную благодарность слышим за них от велосипедистов. Жаль, что из-за техники местами страдает травяной покров, но не переживайте, его восстановят как потеплеет", — добавила чиновник.

Успокоила глава города и тех жителей, кто уже закричал "караул", заметив в одном из прибрежных участков берега озера цифры, нанесённые на деревья краской.

"Никакая это не вырубка. Обычно так зеленые насаждения нумеруют, когда делают "перечетную ведомость" — необходимый документ при любом проектировании благоустройства. В этом закутке променад будет продолжен. Из-за сложного рельефа предлагается выполнить его на сваях из лиственницы", — пояснила Дятлова.

Градоначальник порадовала и калининградцев, кто приходит к озеру с детьми. Благоустройство набережной запланировано в районе улице Береговая. "В этой части озера у знаменитого "кораблика" скоро появится конкурент — новая детская игровая площадка. А рядом с ней есть ещё одна территория, её "народное назначение" также будет переориентировано на 180 градусов — теперь там будет место для любителей здорового образа жизни, с тренажёрами, воркаутом и т.д", — сообщила глава администрации.

Рассказала Дятлова и о планах по очистке некоторых зон водоема, где мало проточной воды.

"Правительство области заключило договор на разработку проектно-сметной документации по расчистке и дноуглублению двух самых проблемных участков Верхнего озера — закутка напротив улицы Некрасова и около парка "Юность". К концу года она должна быть готова",- заключила глава администрации города.

Как сообщалось, площадь парковой зоны на берегу Верхнего озера в Калининграде составляет более 10 га. Первое благоустройство этой зоны было выполнено почти 15 лет назад.