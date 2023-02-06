"Я считаю, что это ошибка, когда программу кешбэка делают для всех, как было в прошлом году. Тогда акцию проводили для всех регионов, и люди поехали в Сочи. Курорт и так поднял цены на 50%. При этом туристы не могут попасть в Анапу, Геленджик, Крым, потому что аэропорты закрыты. Наше предложение от "Альянса турагентств": — запустить в этом году программу кешбэка, но дифференцированно. Только для регионов с закрытыми аэропортами", — сказал он на пресс-конференции в понедельник.

Как отметил Мкртчян, закрытие аэропортов юга привело к росту спроса и цен на наземную перевозку. Например, стоимость билетов на поезда в Крым в прошлом году выросла на 17%.

"Раньше летом аэропорт Симферополя ежесуточно принимал по 100 рейсов. А сейчас масса людей добираются туда наземным путем. Пока будут закрыты аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Симферополя и другие, этот перекос будет сохраняться", — заключил эксперт.

Начиная с 24 февраля в России закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Программа туристического кешбэка реализовывалась в России в 2020-2022 годах. В ее рамках россияне могли приобрести туры и размещение в отелях в регионах России с кешбэком до 20%, но не более 20 тыс. рублей. В новом бюджете на 2023 и плановые 2024-2025 годы финансирование программы не предусмотрено.