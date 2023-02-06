"В Сочи толчок ощущался в Центральном районе на последних этажах. Максимум 2-3 балла", — сказала она.

"Это отголоски турецкого землетрясения. Толчок, который был в 13:24, докатился и до нас через Батуми и Абхазию", — отметила Карпович.

По его словам, афтершоки (отголоски толчков) могут ощущаться некоторое время.

Как сообщалось, число жертв землетрясения, произошедшего на территории юга Турции в ночь на понедельник, по последним данным, достигло 1014 человек, более 5,4 тыс. — пострадали.

В Сирии число жертв этого же землетрясения достигло 592 человек. Травмы там получили более 1 тыс. человек.

Мощное землетрясение в Турции и Сирии и последовавшие афтершоки привели к обрушению многочисленных зданий в нескольких провинциях, подземные толчки ощутили жители Ливана, Иордании и Израиля.

Позднее в Турции сообщили о том, что после полудня произошло еще одно мощное землетрясение. Информации о новых разрушениях и пострадавших из-за него пока нет.