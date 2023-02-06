"По предварительным данным, сейчас в Турции могут находиться до 45 тысяч организованных и самостоятельных туристов из России. В том числе 25-30 тысяч – в Стамбуле, около 12-15 тысяч на курортах Антальи, а также до сотни туристов совокупно на Эгейском побережье и горнолыжных курортах Турции. Во всех этих регионах ситуация спокойная, разрушениями они не затронуты", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, два землетрясения произошли в понедельник в Турции – первое в восточной провинции Газиантеп, второе в центральной части страны. Погибли более 1 тыс. человек, еще более 300 человек стали жертвами в соседней Сирии. По информации Минэкономразвития РФ, российские туристы не обращались за помощью после землетрясения.

"Туроператоры не фиксируют аннуляций забронированных туров в Турцию. Вопросы о возможности досрочного прекращения отдыха есть, но их единицы. Туристы понимают, что землетрясение произошло далеко от популярных курортов и свой отдых в Анталье и Стамбуле не отменяют", — отмечают в АТОР.

Туроператоры подчеркивают, что отели на побережье Антальи спроектированы и построены с большим запасом по сейсмостойкости и уже переживали подземные толчки без повреждений.

"Как сообщают туроператоры, туристам на курортах на данный момент ничего не угрожает, хотя колебания от второго землетрясения в Анталье чувствовались в ряде районов, так же, как и в Аланье. Но никаких разрушений, повреждений отелей, травм и тем более жертв на курортах и в Стамбуле среди них нет", — сообщает АТОР.