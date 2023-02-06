"Распределение праздничных дней на будущий год происходит примерно за полгода до Нового года. В этом году впервые за много-много лет на 23 февраля будет подряд четыре выходных. На 8 марта раньше всегда было 2-3 дня, а в этом году всего один день выходной. Поэтому мы наблюдаем гигантский рост спроса на туры на февральские праздники – плюс 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — рассказал он на пресс-конференции в понедельник.

Как отметил Мкртчян, рост бронирований связан с тем, что масса туристов, которая привыкла отдыхать на 8 марта, переориентировалась на длинные февральские праздники.

По его словам, туристы из Москвы чаще всего выбирают поездки по Золотому Кольцу, Петербург.

"Те туристы, которые приобрели туры еще в августе, сэкономили много денег, особенно на авиабилетах. Билеты в Петербург, которые тогда стоили порядка 3 тыс. рублей в одну сторону на человека, сейчас – 10 тыс. рублей. Перелет в Венецию или Рим со стыковкой в Стамбуле на 23 февраля стоил в октябре 80 тыс. рублей "туда-обратно", а сейчас– 170 тыс. рублей на человека", — добавил Мкртчян.

В 2023 году на День защитника отечества россияне будут отдыхать четыре дня — с 23 по 26 февраля.