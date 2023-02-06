"Масштабные работы по преображению города ведутся с 2019 года. За это время Зарайск существенно изменился, и жители это отмечают. В этом году работы продолжим. Благоустроим территорию возле кремля с прилегающими улицами и набережную реки Осетр", — цитирует главу ведомства Михаила Хайкина пресс-служба.

Специалисты замостят гранитной брусчаткой площадь перед Кремлем, в сквере перед главным входом обустроят пешеходные дорожки из гранитного отсева. Также оборудуют лестничные спуски, установят новые опоры освещения и антипарковочные столбики.

На улицах Музейная, Пожарского и Кузнецкий спуск планируется обустройство тротуаров, замена покрытий на подъездах к домам, установка новых опор освещения со светильниками, а также посадка кустарников и установка камеры видеонаблюдения.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что начать работы планируется в апреле при благоприятных погодных условиях.