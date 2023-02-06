"Сегодня направили свыше 7 млрд рублей 80 муниципалитетам из 48 российских субъектах. Все они победили во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях", — сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, регионы, которые представили лучшие проекты получат от 80 до почти 400 млн рублей. Средства пойдут перезапуск важных для городов мест.

В прошлом году всероссийский конкурс малых и исторических городов проводили два раза. Всего за четыре года было проведено семь конкурсов и отобрано 800 проектов благоустройства. Из них 473 уже завершены, 327 объектов находятся в стадии реализации. В этом году премиальный фонд конкурса был увеличен, а его возможности — расширены. Уже принято решение о допуске к конкурсу городов с населением до 200 тыс человек.

Ранее правительство РФ внесло изменения в правила проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Финансирование конкурса увеличено с 10 до 20 млрд рублей в год, общее количество победителей выросло до 240 ежегодно. Кроме того, сняты ограничения по участию в конкурсе в отношении победителей прошедших конкурсов, при условии, что реализация проекта победителя идет в установленные сроки.

Всероссийский конкурс проводится с 2018 года. За эти годы было определено около 800 проектов-победителей — это малые города и исторические поселения федерального и регионального значения из почти 80 субъектов РФ.