"Туристический маршрут "Высота Эфа", который ведет на самую высокую точку косы — дюны Ореховая, а это 62 метра над уровнем моря, является одним из самым популярных и посещаемых. Нацпарк уже приступил к работам по его реконструкции. Надеемся, что к лету мы его обновим самым серьезным образом. Проект нам обошелся почти в 40 млн рублей", — сказал Калина.

По его словам, на протяжении 1,2 км тропы, ведущей на высоту, будет положен настил из полимерного износостойкого материала. При этом сама тропа будет заметно расширена. Для маломобильных граждан предусмотрены дополнительные съезды и пандусы. Также будут обновлены места отдыха на двух смотровых площадках и трех фотозонах.

"Реконструкция туристической тропы, прежде всего, связана с тем, что нынешняя деревянная инфраструктура не выдерживает наплыва туристов. Второй момент, мы сделаем его доступным для маломобильной группы посетителей. А то сегодня, самый популярный маршрут оказывается доступным не для всех посетителей косы. И это при том, что в летний сезон в течение дня на Эфу поднимаются порядка 3 тыс. гостей. Все туристические фирмы, что с нами работают, обязательно включает его посещение в свои программы", — отметил Калина.

Директор подчеркнул, что реконструкция будет проводиться таким образом, что и в эти месяцы турмаршрут не будет закрыт для посетителей. Нацпарк намерен и впредь предоставлять своим гостям прекрасную возможность подняться на самую высокую точку Куршской косы и полюбоваться видами не только величественных дюн, но и сразу двух водных пространств — Балтийского моря и Куршского залива.

Как сообщалось, по итогам 2022 года косу посетило почти 900 тыс. туристов.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.