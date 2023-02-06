Всего планируется благоустроить 122 общественных территории в рамках реализации федерального проекта "Формирование современной городской среды", в том числе подготовить городские пространства к 450-летию Уфы, завершить проекты по созданию комфортной городской среды и т.д.

"Нам удалось сохранить финансирование всех основных мероприятий, начатых в прошлые периоды, и возобновить программу по освещению населенных пунктов, парков и общественных пространств в муниципалитетах. Благоустройство территорий муниципальных образований позволяет не только получить качественные пространства, но и вовлечь граждан, представителей бизнеса, субъектов малого и среднего предпринимательства в их активное использование. Так, ранее экономически неэффективные территории получают новую жизнь, становятся точками притяжения жителей и туристов Башкортостана", — приводятся в сообщении слова вице-премьера республиканского правительства Лиры Игтисамовой.

Общий объем финансирования поддержки и развития жилищно-коммунального комплекса Башкирии в 2023 году превысит 16 млрд рублей, что на 14,3% больше, чем годом ранее.

Проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" направлен на развитие муниципалитетов на всей территории страны. В его рамках благоустраиваются общественные территории, парки, набережные, а также реализуются проекты всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Предполагается, что мероприятия проекта позволят улучшить качество городской среды к 2030 году в 1,5 раза.