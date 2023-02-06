"Мы планируем в 2027-2028 году иметь в Шерегеше готовый, введенный в эксплуатацию аэропорт", — сказал Рубан.

По его словам, стоимость строительства аэропорта оценивается в 15 млрд рублей, в том числе порядка 10 млрд рублей — аэродромная инфраструктура, 5 млрд рублей — терминал.

"Сейчас задача — разработать проект, (также — ИФ) продолжаем работать над получением финансирования на строительство", — отметил Рубан.

Ожидается, что протяжённость ВПП в аэропорту близ Шерегеша составит порядка 3 км, она будет принимать основные типы воздушных судов. "Есть много аэропортов, в которые можно заходить только с одного направления, в шерегешский можно будет заходить с двух направлений", — добавил Рубан.

Как сообщалось, ООО "Международный аэропорт Кемерово" (входит в холдинг "Новапорт") в конце 2022 года заключило с ООО "Спектрум-Холдинг" (входит в ГК "Спектрум") контракт на проектно-изыскательские работы по проектированию аэропортового комплекса "Шерегеш". Завершение первого этапа проектирования — разработка концепции аэропортового комплекса горнолыжного курорта "Шерегеш" — запланировано на апрель 2023 года, полное завершение проектных работ, включая получение положительного заключения государственной экспертизы, планируется во втором квартале 2024 года.

Согласно техзаданию в составе тендера на проектирование, ВПП в Шерегеше должна иметь класс "В", чтобы принимать лайнеры Вoeing-737-800, A320 и российские Superjet. Аэровокзал должен быть рассчитан на прием 200 тыс. пассажиров в год (с пропускной способностью до 200 пассажиров в час). Его ориентировочная площадь составит 4-5 тыс. кв. м, а вопрос об этажности терминала и наличия телетрапов в его составе проектировщик должен решить еще на стадии мастер-плана.

Ранее власти Кузбасса сообщали, что аэропорт будет расположен в 7 км от горы Зеленая (там расположены сектора А и Е курорта Шерегеш).

В ноябре 2021 года холдинг "Новапорт" заявлял о готовности инвестировать 7 млрд рублей в строительство аэропорта в Шерегеше — примерно в эту сумму тогда оценивался терминал, аэродромный комплекс оценивался в 6-8,5 млрд рублей. Завершить строительство аэропорта близ Шерегеша ранее планировалось к 2025 году.

Курорт "Шерегеш" располагает 26 горнолыжными трассами общей протяженностью около 56 км, 19 подъемниками, 93 гостиницами, 77 кафе и ресторанами, 28 пунктами проката, 15 автомобильными стоянками. По данным региональных властей, в сезоне 2021-2022 годов турпоток на курорт вырос на 7% и превысил 2 млн человек. Пока ближайшим к Шерегешу аэропортом, способным принимать магистральные самолёты, является аэропорт Новокузнецка "Спиченково", расположенный примерно в 200 км от курорта.