"По данным властей, общее число погибших в Турции и Сирии в результате землетрясения выросло до более чем 1200 человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших достигло 912, число раненых выросло до почти 5,4 тыс. человек. Он отметил, что пока невозможно предсказать общие потери, так как спасательные операции продолжаются", — пишет издание.

По его данным, государственное информационное агентство Сирии сообщило о более чем 320 погибших в стране и более чем тысяче раненых.

Эрдоган заявил, что помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия предложили 45 стран.

Мощное землетрясение магнитудой 7,8 баллов произошло рано утром в понедельник в турецкой провинции Газиантеп на востоке Турции недалеко от одноименного города. Сила подземных толчков была такова, что их ощутили не только в соседней Сирии, но и в Ливане, и на Кипре.

В Турции обрушилось 2818 зданий. Это крупнейшее землетрясение в стране с 1939 года, когда погибло 30 тыс. человек.

Российское Минэкономразвития сообщило, что находящиеся в Турции российские туристы не обращались за помощью в посольство РФ или к туроператорам. В компании «Интурист» порталу «Интерфакс-Туризм пояснили, что Газиантеп не относится к числу популярных направлений у организованных туристов, которые предпочитают в это время года провинцию Анталья и Стамбул.