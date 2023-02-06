"2022 год стал рекордным для предприятия по числу посетителей. Всего с начала реализации проекта (в 2018 году — ИФ) специалисты комбината провели почти 2,2 тыс. экскурсий для почти 30 тыс. человек, в числе которых около 8,7 тыс. — школьники", — отмечается в сообщении.

По данным предприятия, рост турпотока на предприятие обусловлен не только снятием противоэпидемических ограничений, но и увеличением числа предлагаемых для туристов программ.

Так, в настоящее время на ММК представлено семь туристических маршрутов, в том числе два детских. Среди них — экскурсионный маршрут "Легенды и были стальной реки", который включает в себя поездку на катере по Магнитогорскому водохранилищу и знакомство с городом и комбинатом с водной поверхности. Также недавно появился тур "Открытая металлургия", разработанный специально для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Мы видим огромный интерес к ММК со стороны туристов. Результаты работы по этому направлению превзошли все наши ожидания. Изначально мы ставили задачу по профессиональной ориентации для школьников и предоставлению магнитогорцам, не работающим на комбинате, возможности узнать, как устроено предприятие, от которого зависит благополучие Магнитки и не только. Сегодня же к нам специально приезжают гости из Москвы, Санкт-Петербурга, других регионов страны, чтобы вживую увидеть мощь Южно-Уральского промышленного гиганта", — приводятся в сообщении слова генерального директора ММК Павла Шиляева.

В сообщении отмечается, что ММК совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и правительством региона в 2022 году запустили в работу первый в России центр компетенций по развитию промышленного туризма. Его главные задачи — подготовка специализированных гидов-экскурсоводов и создание площадки, на которой предприятия могут обмениваться опытом и делиться достижениями в сфере промышленного туризма.

Кроме того, ММК в прошлом году стал участником проекта "Больше, чем работа", нацеленного на содействие в трудоустройстве молодых специалистов по их профессиональному профилю. В его рамках краткосрочные стажировки на ММК прошли более 150 студентов профильных вузов.

В октябре 2022 года ММК вошел в национальный рейтинг "Промышленный туризм: лидеры России — 2022" в шести номинациях, включая первое место среди металлургических компаний и третье место в общем списке по посещаемости среди принявших участие в рейтинге российских промпредприятий.