"С 6 февраля снимается требование о полной вакцинации для нерезидентов Гонконга, приезжающих из-за границы. Путешественникам не нужно прививаться и предъявлять сертификат вакцинации по прибытии в Гонконг. Обязательное тестирование на коронавирус для лиц, прибывающих из-за рубежа, сохраняется", — говорится в сообщении.

Как отмечают в правительстве, эпидемическая ситуация в Гонконге остается стабильной, несмотря на увеличение числа въезжающих.

Прежде российским туристам для посещения Гонконга необходимо было предъявить сертификат вакцинации с портала госуслуг, теперь они могут въехать с отрицательным результатом ПЦР- или экспресс-теста, сделанного за 48 и 24 часа до вылета соответственно.

По прилету требуется сдать ПЦР-тест и авторизоваться в приложении Leave Home Safe, где после получения результатов будет сформирован QR-код. Еще один ПЦР-тест сдается на второй день пребывания в Гонконге.

Прямых рейсов в Гонконг на данный момент нет, можно добраться со стыковками в Турции, Катаре или ОАЭ.