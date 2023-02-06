"В случае необходимости оказания экстренной помощи, для организованных туристов, тех, кто отправился в путешествие по путевке, открыта горячая линия Ассоциации "Турпомощь". Туристы, путешествующие самостоятельно, могут обращаться в Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России", — добавили в ведомстве.

Крупное землетрясение произошло в ночь на понедельник в восточной части Турции, погибли не менее 76 человек, более 440 ранены. В соседней Сирии погибли не менее 237, ранено более 630. Погибшие есть в Алеппо, Хаме и Тартусе. По данным геологической службы США, землетрясение стало самым сильным в Турции с 1939 года, когда погибли 30 тыс. человек.