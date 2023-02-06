"Модульные отели в эко-парке уже построены и готовы к приему гостей. Они полностью соответствуют всем требованиям, которые были предъявлены к получателям субсидии (правительства Иркутской области — ИФ)", — говорится в сообщении.

Некапитальный отель "Изумрудное" состоит из 12 отдельно стоящих модулей для проживания гостей и одного — для регистратуры. Он расположен вдоль берега озера Изумрудное. Каждый модуль рассчитан на один номер площадью 16,92 кв. м.

Второй некапитальный отель "Папоротник" состоит из 10 отдельно стоящих модулей для проживания гостей и одного административного. Каждый модуль рассчитан на один двухместный номер площадью 22,5 кв. м. В номерах есть душ и другие удобства.

"Перед каждым домом будет создана мангальная зона. Также планируется обустройство пирса вдоль берега для комфортного отдыха у воды, спортивной и детской игровых площадок, пункта проката катамаранов и SUP-бордов", — отмечает правительство.

Как уточняется, отели "гармонично вписываются в природный ландшафт и его дополняют".

Правительство Иркутской области совместно с бизнесом планирует в этом году также запустить проект по реконструкции участка автомобильной дороги от поворота с федеральной трассы "Байкал" до территории эко-парка.

Эко-парк "Озера на Снежной" находится в Слюдянском районе Иркутской области (южное побережье озера Байкал). Парк объединяет озера Сказка, Изумрудное, Теплое и Щучье, которые расположены в долине реки Снежная. В нижнем устье она разделяет территорию двух регионов: Иркутской области и Бурятии.

Комплекс озер по праву считаются самой красивой местностью на южном побережье Байкала. Жители Иркутской области называют озера "теплыми" — летом вода в них прогревается до 31 градуса. В тоже время в Байкале температура воды в среднем составляет от 15 до 20 градусов.