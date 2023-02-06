Основу уникальной коллекции Литературного музея Пушкинского дома, относящейся к Жуковскому, составляют материалы семейного архива, поступившего в 1928 году из собрания коллекционера Александра Онегина (Отто), а также материалы родственных Жуковскому семей Елагиных-Воейковых-Беэр.

Скульптурные, живописные, графические портреты поэта и лиц из его окружения, копии рукописей и рисунков Жуковского представлены в экспозиции музея в зале "Золотой век русской литературы".

На выставке будут показаны материалы последнего периода жизни Жуковского.

В 1840 году поэт вместе с наследником престола Александром Николаевичем совершил путешествие по Европе. Уникальный альбом 1840 года, относящийся ко времени пребывания в Германии, содержит рисунки поэта и первый набросок поэмы "Агасвер. Вечный жид" ("Странствующий жид") (нового замысла, к осуществлению которого Жуковский вернется только в 1851 году, но так его и не завершит).

О семейной идиллии Жуковского можно судить и по таким экспонатам, как портреты жены и детей, рисунок с изображением последнего дома в Баден-Бадене и одна из последних фотографий поэта. Еще один уникальный экспонат — Паспорт на выезд Жуковского и членов его семьи в Россию, выданный 12 (24) мая 1848 года и неоднократно продлевавшийся.

Посетители также увидят список стихотворения Жуковского "Царскосельский лебедь", сделанный рукой его камердинера Кальянова в 1851 году, с правкой поэта. Отождествляя себя с лебедем, плавающим по царскосельскому пруду, он и предчувствует свою скорую кончину, и как бы передает привет России, куда ему уже не суждено будет вернуться, отмечается в сообщении. Современники считали стихотворение поэтическим завещанием Жуковского.