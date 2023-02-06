Уточняется, что терминал введут в эксплуатацию 9 февраля, в день 100-летия отечественной гражданской авиации.

"Аэропорт "Толмачево" после открытия терминала станет крупнейшей в России региональной воздушной гаванью", — говорится в сообщении.

Площадь нового терминала составляет более 58 тыс. кв. метров, запланированная пропускная способность — 1 тыс. 844 пассажира в час. Терминал оснащен 6 телескопическими трапами и 54 стойками регистрации.

Ранее сообщалось, что площадь первого этапа строительства терминала — 56 тыс. кв. метров, пропускная способность — 10,6 млн пассажиров в год. Изначально завершить строительство планировалось в третьем квартале 2022 года, стоимость работ оценивалась в 13,67 млрд рублей.

Второй этап "Новапорт" ранее намеревался реализовать к 2025 году, площадь терминала превысит 100 тыс. кв. метров.

"Толмачево" — один из крупнейших по пассажиропотоку аэропортов в РФ. В 2022 году аэропорт обслужил 7,585 млн человек, что на 12,2% больше, чем в 2021 году. В настоящее время новосибирский аэропорт располагает двумя взлетно-посадочными полосами и двумя терминалами: внутренним (терминал А) и международным (терминал Б).